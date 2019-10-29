Şırnak'ta kaçakçıklık operasyonu

ŞIRNAK'ta jandarma ve polis ortak çalışmasıyla uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda haklarında yasal işlem yapılan 40 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2127 Ekim tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile gümrük kaçağı 12 bin 761 paket sigara, 28 cep telefonu, 66 kilo çay, 7 kilo nargile tütünü ve 3 litre alkol ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemelere el konulurken 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



ŞIRNAK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:03

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