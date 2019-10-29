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Cizre Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Sinanoğlu: “Belediye başkanlığı görevi halka ...

İHA

– Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre'ye kaymakam ve belediye başkanı olarak görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, belediye başkanlığı görevinin halka hizmet olarak kullanılacağını söyledi.

Cizre Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Sinanoğlu: “Belediye başkanlığı görevi halka hizmet olarak kullanılacak” “Cizre’ye kaymakam ve belediye başkanı olarak görev yapmanın onurunu yaşıyorum”

– Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre’ye kaymakam ve belediye başkanı olarak görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, belediye başkanlığı görevinin halka hizmet olarak kullanılacağını söyledi.
HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ’ın hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevinden alınması sonrası Belediye Başkanlığına Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı. Kaymakam Davutoğlu, görevlendirmenin ardından 29 Ekim Kutlamalarına katıldı.
Cizre Fen Lisesi spor salonunda kutlanan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Büyük zorlukla canımızla, kanımızla kurduğumuz cumhuriyetimiz yine 81 milyonun omuzlarında birlik ve beraberlik içerisinde yükselecek daha da gelişecek ve muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaktır” dedi.
Kaymakam olarak Cizre’nin hizmetinde olmanın yanında Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak olmanın da onurunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, “Her iki makamda da 7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile kadim şehir Cizre’mizin ve Cizre’nin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile yürüttüğümüz merkezi idarenin yanında aynı anlayış ile mahalli müşterek işleri yürütecek ve Cizre’miz için güzel hizmetlere vesile olma gayreti içerisinde olacağız. Belediye Başkanlığı görevi halka hizmet olarak kullanılacak kamu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde Cizre’nin sorunlarını çözmeye yönelik değerlendirilecektir” diye konuştu.
Cizre Fen Lisesi’nde coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun öğrencilere hediyelerini vermesi ile son buldu.

ŞIRNAK

29 Ekim 2019 Salı

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