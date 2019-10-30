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Kato Dağı eteklerinde Şehitler Anıtı ve Çeşmesi yapıldı

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 120 kişinin isimleri, yapılan bir anıt ve çeşmede yaşatıldı.

Kato Dağı eteklerinde Şehitler Anıtı ve Çeşmesi yapıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 120 kişinin isimleri, yapılan bir anıt ve çeşmede yaşatıldı.
Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 120 şehidin ismi kaymakamlık tarafından yapılan çeşmede ölümsüzleştirildi. Şehitler Çeşmesi’nin açılışı için düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okundu, Kuranı Kerim tilaveti verilerek tüm şehitler için dua okundu. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan törende yaptığı konuşmada, "Beytüşşebap’ı bilmeyenler maalesef bugüne kadar yanlış bildiler hep. Bugün görsünler ki Beytüşşebap gibi küçük bir yerde bu vatan için bu bayrak için 120 Beytüşşebaplı vatandaşımız şehit oldu. 120 aileden 120 kişi bu vatan için canını seve seve verdiler. Herkes bilsin ki Beytüşşebap bu vatanı seviyor" dedi.
Beytüşşebap ilçe kaymakamı İsmail Pendik ise, “96 yıl önce nasılsak şimdi de öyleyiz. Bölücü terör örgütünün şehit ettiği 120 şehidimizin isimlerini anıtlaştırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdik. 96 yıl önce bunları yenmişsek Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hep birlikte tek bir millet olarak terör örgütünü yok edeceğiz. Türk, Kürt savaşı var diyenler buraya gelip utansınlar. PKK en çok Kürtlere zarar vermiştir. Kürt Türk kardeştir PKK kalleştir”diye konuştu.
Törene Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe kaymakamı İsmail Pendik, Garnizon Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Savcısı Karip Tazegül, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, kurumlar, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞIRNAK

30 Ekim 2019 Çarşamba

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