Taşla yaralamaya verilen para cezası 20 taksite bölündü

ŞIRNAK'ta, aralarında husumet bulunan Leyla Yıldırım'ı (23) taşla yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Agit Saknak (26), mahkemece 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Saknak'ın cezasını, maddi durumunu göz önünde bulundurarak 20 eşit taksitle ödemesine hükmetti. Leyla Yıldırım ise "Karar beni tatmin etmedi" dedi.

Olay, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 29 Nisan 2018'de meydana geldi. Aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Leyla Yıldırım ile Agit Saknak yine tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Yıldırım, Saknak hakkında şikayetçi oldu.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim'de yargılanan Agit Saknak'a, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

'KARAR BENİ TATMİN ETMEDİ'

Kararın acısını geçirmediğini belirten Leyla Yıldırım, "Karar beni tatmin etmedi. Ben iki hafta boyunca bunun ağrısını çektim. Orada 'basit yaralanma' demişler. Benim itiraz etme hakkım bile yok ki. Beni tehdit ediyorlardı" dedi.



ŞIRNAK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:22

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.