Şırnak Valisi Pehlivan, Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mustafa Hacıoğlu, Tümen Komutanı Halil Soysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan ile birlikte helikopterle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığına geldi. Burada Jandarma Komando Alay Komutanlığı şeref defterini imzalayan Vali Pehlivan, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, ardından İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Hapip Aşan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Beytüşşebap yollarını projeye aldıklarını, en kısa zamanda ŞırnakBeytüşşebap ve VanBeytüşşebap yollarının yapılacağı müjdesini verdi. Vali Pehlivan, “Beytüşşebap ilçemiz en güzel ilçelerimizden biri. Daha önce Kato ve diğer bölgeleri ziyaret etmiştim. Birçok alanda hizmet veriyoruz. İlçemizde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakalamış olduğumuz huzur ortamıyla beraber çalışmalarımız hız kazandı. Burada tüm kurumlarımızı ziyaret ettik. İnşallah ileriki dönemlerde ilçemizi çok güzel yatırımlar bekliyor. Kaplıcalarımız, yaylalarımız turizme açılacak. Huzurla beraber ilçemizde birçok çalışma olacaktır” dedi.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

ŞIRNAK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:06

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