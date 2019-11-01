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Oymakaya şehitleri anıldı

DHA

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Oymakaya köyünde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 4 sivil ve 1 güvenlik korucusu, düzenlenen programla anıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Oymakaya köyünde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 4 sivil ve 1 güvenlik korucusu, düzenlenen programla anıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Oymakaya köyünde 31 Ekim 1993 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Arif Ecer, siviller Bapir Ecer, İsmet Ecer, Aydi Ecer ile oğlu Rahmi Ecer için anma töreni düzenlendi.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mustafa Hacıoğlu, Tümen Komutanı Halil Soysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile yüzlerce kişinin katımıyla yapılan anma programında, terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu. Şehitleri için ilk kez anma programı yapan Oymakaya köyü sakinleri, terör örgütü PKK'ya lanet okudu.
Şehitleri için yapılan duanın ardından söz alan Vali Ali Hamza Pehlivan, teröristlerin sonlarının geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu toprakların her bir çakıl taşı için geçmişte ecdadımız 90'lı yıllarda bu köylülerimizde kan döktü. Milletçe çok bedeller ödedik. Dolayısıyla birilerinin kafasında belki başka türlü senaryolar var, ama çok şükür. Allah'a şükürler olsun yıkıcı senaryolar. Şer odakları tarafından ortaya konan senaryolar tarih boyunca aziz milletimiz tarafından yıkıldı. Şimdide devletimizin gücü milletimizin cesareti yıktı, yıkıyor. Barış Pınarı Harekatı sayesinde sınırlarımız daha da güvenli. Pençe harekatları, Kıran operasyonları devam ediyor. Bu hainlerin sonu geldi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu gölgesinde bulunduğumuz gölgesinde yaşamaktan onur duyduğumuz al bayrağımız şehitlerimizin kanını taşıyor. Burada bulunan şehit ailelerimiz başta olmak üzere tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum." 

ŞIRNAK

01 Kasım 2019 Cuma

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