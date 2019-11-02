Cizre’de narkotik operasyonu: 6 tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süreli takiplerinin sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 70.78 gram eroin, 15.65 gram esrar, 14.4 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hap, 2 bin 310 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı A., Veysi K., Hacı T., İbrahim U., Rafet U. ve Hasan Ö. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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