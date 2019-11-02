Cizre’de narkotik operasyonu: 6 tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cizre’de narkotik operasyonu: 6 tutuklandı

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’de narkotik operasyonu: 6 tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süreli takiplerinin sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 70.78 gram eroin, 15.65 gram esrar, 14.4 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hap, 2 bin 310 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı A., Veysi K., Hacı T., İbrahim U., Rafet U. ve Hasan Ö. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oymakaya şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Oymakaya şehitleri anıldı
Uludere Belediyesi'nden vatandaşları rahatlatacak çalışma
YEREL HABERLER Uludere Belediyesi'nden vatandaşları rahatlatacak ...
Şırnak Valisi Pehlivan, Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Pehlivan, Beytüşşebap’ta incelemelerde ...
Teröristlerin 26 yıl önce köy basıp şehit ettiği siviller törenle anıldı
YEREL HABERLER Teröristlerin 26 yıl önce köy basıp şehit ettiği ...
Kaymakam talimat verdi parklar pırıl pırıl oldu
YEREL HABERLER Kaymakam talimat verdi parklar pırıl pırıl oldu
Şırnak'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X