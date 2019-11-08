Türk-Rus askerlerinin 3’üncü kara devriyesi tamamlandı

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat’tın doğusunda gerçekleştirilen 3’üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Şırnak’ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren TürkRus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. TürkRus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.
Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.
ŞIRNAK
08 Kasım 2019 Cuma
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