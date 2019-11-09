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Uludereliler güne kitap okuyarak başlıyor

DHA

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Kaymakam Ahmet Solmaz'ın öncülüğünde sürdürülen 'Uludere okuyor' projesi kapsamında kamu personeli, esnaf ve öğrenciler, güne 15 dakika kitap okuyarak başlıyor.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Kaymakam Ahmet Solmaz'ın öncülüğünde sürdürülen 'Uludere okuyor' projesi kapsamında kamu personeli, esnaf ve öğrenciler, güne 15 dakika kitap okuyarak başlıyor.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın yaklaşık 3 ay önce başlattığı projede, kamu personelleri kamu hizmetini aksatmayacak şekilde mesaisine kitap okuyarak başlıyor. Proje kapsamında ilçe merkezinde düzenlediği ziyaretle esnafla bir araya gelen Kaymakam Ahmet Solmaz, esnafa iş yerini açtıktan sonra 15 dakika kitap okumalarını önerdi. Projenin, öğrencilerin derslerine de olumlu etki sağladığını anlatan Kaymakam Solmaz, kitap okumanın etkisiyle kamu personellerinin vatandaşlarla olan iletişimlerde de olumlu geri dönüşlerin yaşandığını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Kitap okuyan kamu personellerinin kendilerine olan yaklaşımlarında daha olumlu, samimi yaklaşımda bulunmaya başladıklarını ifade ettiler. Bunları okumanın faydaları olarak görüyoruz, yorumluyoruz. Böyle olduğunu da zaten biliyoruz" dedi. 
KÜTÜPHANE ÜYE SAYISI 2 BİNE ÇIKTI
İlçede başlattıkları kitap okuma seferberliğiyle kütüphaneye ilginin de arttığını belirten Kaymakam Solmaz, "Şu an 15 dakika olarak başlattığımız projeyi, öğrencilerimiz, kamu personelimiz ve vatandaşlarımız yoğun ilgiyle karşıladı. Bu vesileyle kütüphanemizi daha etkin kullanır hale geldik. Kütüphane üye sayımız bin civarındayken bu etkinlikle beraber iki bin üyemiz olmuş durumda. Kitap kullanım sayımız fazlasıyla arttı. Bunlar sevindirici sonuçlar. Bu etkinlik sayesinde en başta Uludere'miz, bölgemiz olmak üzere özellikle de Türkiye'mize örnek teşkil etmek istiyoruz. 7'den 70'e Uludere kitap okuyor. Biz bunu devam ettireceğiz. Bu şekilde hem kişisel gelişimimize katkı sağlayıp, aynı zamanda bölgemize ve ülkemize daha faydalı, daha yaralı insanlar olmak için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. 
'KİTAP OKUMAYLA HAYATA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİYOR'
Eczacı Aydın Fırat, iş yerindeki tüm personellerle birlikte 15 dakika kitap okuduktan sonra işe başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu uygulama kapsamında her sabah eczaneyi açtığımızda 15 dakika bütün personeller beraber kitap okuyoruz. Kaymakamımızın böyle bir etkinlikte bulunması takdir edilecek bir şey. Öğrencilerimiz, esnaflarımız, herkes kitap okumalı. Kitap okumayla milletin hayata bakış açısı değişiyor. Eski zamanlardaki mantıklar değişiyor. Bu uygulama bizim çok hoşumuza gidiyor. Biz de bu uygulama için elimizden gelenin en iyisini yapmaya garanti veriyoruz."
'HER GÜN 15 DAKİKA KİTAP OKUYARAK GÜNE BAŞLIYORUZ'
Kaymakamlık tarafından başlatılan kitap okuma projesini desteklediklerini belirten pastaneci Yasemin Güneş, "Hem kendimiz hem de çocuklarımız adına çok mutlu olduk. Çünkü kitap okumadan hiçbir şey mümkün olamaz. Okumalıyız ki öğrenmeliyiz. Öğrendikçe de birlikte güzelleşeceğiz. Biz iş yerimizi açtığımızda her gün 15 dakika kitap okuyarak güne başlıyoruz. Bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ellimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu. 
KİTAP OKUDUĞUMUZDAN BERİ DERSLERE DAHA ÇOK ODAKLANIYORUZ
Kitap okuduğundan beri kendini daha iyi ifade ettiğini anlatan 9'uncu sınıf öğrencisi Hividar Tunğ ise "Okula geldiğimizde her gün ilk 15 dakika kitap okuyoruz. Salı ve Perşembe günleri de son derslerde kitap okuyoruz. Kitap okumak bizim için çok yararlı bir şey. Kendini ifade edebiliyorsun. Ve okuduğunu daha iyi anlıyorsun. Kitap okuduğumuzdan beri derslerimize daha çok odaklanıyoruz" dedi.  Kamu personeli Mehmet Oslu, mesaisine 15 dakika kitap okuyarak başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Kaymakamımız öncülüğünde yürütülen okuma seferberliğinde tüm kamu kurumlarımızda personellerimiz mesai başladıktan sonra ilk 15 dakika okumaktayız. Bu etkinlik kamu personellerinin kendilerini geliştirmelerinde çok faydalı oluyor. Tüm kamu personelleri olarak bu durumdan çok memnunuz." 
 

ŞIRNAK

09 Kasım 2019 Cumartesi

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