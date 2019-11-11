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Bakan Soylu Cizre’de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak'ta fidan dikme törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre ilçesinde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti.

Bakan Soylu Cizre’de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak’ta fidan dikme törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre ilçesinde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti.
Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programının ardından Cizre ilçesinde esnafı ziyaret edip, Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Sanat sokağı esnafıyla bir araya geldi. Esnafa iyi dileklerini ileten Bakan Soylu, bir çay ocağında oturup vatandaşlarla çay içti. Burada kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, vatandaşların sorun ve dileklerini dinleyerek sorunların giderilmesi noktasında talimat verdi. Kendisine sunulan ikramlardan da tadan Bakan Soylu, Ankara’dan beraberinde getirdiği şehit polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül’ü kucağına alıp soğuk baklava yedirdi. Bakan soylu ve beraberindeki bir müddet Sanat sokağında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Ankara’ya dönmek üzere kara yolu ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.

ŞIRNAK

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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