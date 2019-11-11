Bakan Soylu Cizre’de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak’ta fidan dikme törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre ilçesinde de esnafı ziyaret edip vatandaşlarla çay içti.

Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programının ardından Cizre ilçesinde esnafı ziyaret edip, Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Sanat sokağı esnafıyla bir araya geldi. Esnafa iyi dileklerini ileten Bakan Soylu, bir çay ocağında oturup vatandaşlarla çay içti. Burada kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, vatandaşların sorun ve dileklerini dinleyerek sorunların giderilmesi noktasında talimat verdi. Kendisine sunulan ikramlardan da tadan Bakan Soylu, Ankara’dan beraberinde getirdiği şehit polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül’ü kucağına alıp soğuk baklava yedirdi. Bakan soylu ve beraberindeki bir müddet Sanat sokağında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Ankara’ya dönmek üzere kara yolu ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.

ŞIRNAK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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