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Kıran-6 operasyonu başladı Operasyona 2 bin 360 JÖH, PÖH ve güvenlik korucusu katılıyor

İHA

Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan Faraşin gölgesinde terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine karşı Kıran6 operasyonu başlatıldı. Operasyona 13 tabur, 157 tim, 2 bin 360 JÖH, PÖH ve güvenlik korucusu katılıyor.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan Faraşin gölgesinde terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine karşı Kıran6 operasyonu başlatıldı. Operasyona 13 tabur, 157 tim, 2 bin 360 JÖH, PÖH ve güvenlik korucusu katılıyor.
Yıllardır PKK’lı teröristlerin kampı olarak bilinen Faraşin bölgesinde PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi önlemek amacıyla Kıran6 operasyonu başlatıldı. Operasyona 13 tabur, 157 tim, 2 bin 360 JÖH, PÖH ve bölgeyi ve arazi yapısını iyi bilen güvenlik korucuları timleri de katılıyor. Operasyonu Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu harekat komutanı olarak arazide bizzat sevk ve idare ediyor.
Operasyon ile ilgili konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, Faraşin yaylasında olduklarını söyledi. Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığının talimatı ile Kıran6 operasyonun başladığını belirten Vali Pehlivan, “Biz de arkadaşlarımızla birlikte operasyonun başladığı noktaya gelip, bu operasyonun komutasında gerçekleştirilen Şırnak Jandarma Bölge Komutanımızdan ve ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Bu operasyon 3 ili kapsıyor. Şırnak Hakkari ve Van illeri müşterek operasyonu ve operasyona jandarma komando timleri, JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları dahil oldu. 2 bin 360 personel görev yapıyor. Arkadaşlarımız gece ve gündüz şartlarında canla başla burada mücadele ediyorlar. Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle inlerine girmek suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden teröristler karşı etraflıca m mücadele ortaya koymak. Kıran operasyonların bu 6’ncısı her operasyonda çok olumlu, çok güzel neticeler elde ediliyor. Bu operasyonlar başarıyla sürdürülünce bulunduğumuz yaylalar, bu yaylalar geçen yıllara kadar vatandaşlarımızın gelemediği yaylalardı. Ama bu gün görüyoruz ki geçtiğimiz yaz, açılan yaylalara vatandaşlar sürüleriyle beraber buraya gelip hayvancılık yapıyor. Kovanlarıyla gelip arıcılık yapıyor. Sadece bu yaylada 250 bin küçükbaş hayvan oldu. İl genelinde ise bu sayı bu yıl bir milyonun üzerine çıktı. İnşallah bu güvenlik ve huzur ortamının daim olmasıyla bu rakam katlanarak devam edecektir. Vatandaşlarımız hem sosyal yaşantılarını özgürce devam ettirirken, bir yandan da ekonomik faaliyetler, tarım hayvancılık faaliyetlerini, arıcılık faaliyetlerini serbestçe yapabilecekler. Bu operasyonu yöneten Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve ekibine üstün başarılar diliyorum” dedi.

Operasyon sabah başladı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Bölgesi Yeşilöz Üs Bölgesinde Kıran6’yı yöneten Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ise, “Bölücü terör örgütlerin kış üstlenmelerini bertaraf etmek ve bulundukları yerde etkisiz hale getirmek maksadıyla bu sabah itibariyle Şırnak Faraşin bölgesi merkez olmak üzere, doğumuzda Hakkari ve kuzeyimizde Van sınırı olmak üzere eş zamanlı Kıran6 operasyonu başlattık. Operasyonumuza 16 komando timi, 157 tim, 2 bin 360 personel olmak üzere katılım sağlanmaktadır. Operasyon bitlikleri arasında JÖH, PÖH, jandarma komando birlikleri, güvenlik korucuları var. Operasyon hazırlığı kapsamında dün akşamdan beridir, belirlenen operasyon bölgelerine gece yaya intikali ile birliklerimiz sızdırıldı. Sabah hava aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve insansız hava araçlarımızla operasyona destek veriliyor. Birliklerimiz temas araması şeklinde arazi arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Teröristlerin muhtemel barınma ve sığınma alanlarını bertaraf etmek için çalışmalarımız devam edecek. Hakkari ve Van il jandarma birliklerimiz ile birlikte eş zamanlı operasyonumuzu başlattık” dedi.

ŞIRNAK

13 Kasım 2019 Çarşamba

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