Hayırseverlerden topladıkları yardımı köy çocuklarına dağıttılar

'BİR umut bin mutluluk' adlı sosyal medya kampanyasıyla bir araya gelen 16 genç, köylerdeki dar gelirli ailelerin çocukları için topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini Şırnak'ta dağıttı.

Çeşitli üniversitelerde okuyan 16 öğrenci, sosyal medya üzerinden 'Bir umut bin mutluluk' adıyla çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle 11 ilde çok sayıda öğrenciye çeşitli yardımlarda bulunan gençler, şimdi de Şırnak'ta 110 öğrenciye destek oldu. Çalışmalarına köy köy dolaşıp, ihtiyaç listesi hazırlayarak, başlayan gençler, daha sonra sosyal medyadan hayırseverlerle iletişime geçip, destek talebinde bulunuyor. Düzenledikleri son kampanyada elde ettikleri oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Şırnak'ta 110 çocuğa dağıtan gençler, kampanyalarını her geçen gün büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

'4 YILDA BİNLERCE ÇOCUĞA DESTEK OLDUK'

Kampanyanın gönüllüleri arasında yer alan, Batman Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emin Sevin, bugüne kadar 11 ilde çocuklara destek olduklarını belirterek, "Birçok köy okuluna kırtasiye başta olmak üzere bot, mont yardımında bulunuyoruz. Son düzenlediğimiz kampanyada Şırnak'taki çocuklar için topladığımız yardımları dağıtıyoruz. Buradaki 110 çocuğa bugün çeşitli malzeme desteğinde bulunduk. 4 yıl içinde binlerce çocuğa destek olduk. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Biz köylere gelip listeleri hazırlıyoruz. Ondan sonra sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Yaptığımız paylaşımların ardından çok sayıda hayırsever bize destek oluyor" dedi.



ŞIRNAK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:08

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.