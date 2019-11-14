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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 46 gözaltı

DHA

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 46 kişi gözaltına alındı. 

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 46 kişi gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Kasım'da, Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 132 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 267 paket sigara, 110 litre kaçak akaryakıt, 113 kaçak cep telefonu, 169 cep telefonu aksesuarı, 24 kilo kaçak çay, 38 kilo kaçak nargile tütünü, 5 sentetik ecza maddesi, 53 çift ayakkabı, 43 giyim eşyası, 3 süs eşyası ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 46 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK

14 Kasım 2019 Perşembe

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