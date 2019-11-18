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Silopi´de telafi eğitimleri başladı

DHA

SURİYE'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'li teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şırnak´ın Silopi ilçesindeki 15 okulda telafi eğitimine başlandı. 

SURİYE'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'li teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şırnak´ın Silopi ilçesindeki 15 okulda telafi eğitimine başlandı. 
Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl başlatılan uygulama kapsamında okullar, 15 Kasım Cuma ilk ara tatile girdi. Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Silopi´deki 15 okulda ise 2 bin 190 öğrenci için bugün telafi eğitimi için ders zili çaldı. Köy okulundaki öğrenciler eksik kalan konuların telafisi için ders başı yaptı. Kavallı İlk ve Ortaokulu'nda eğitm alan öğrencilerden Elif Saruhan, telafi eğitimi için okula geldiklerini belirtirken Merve Kalenderoğlu da "Daha önce tatil yapmıştık. Derslerimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz" diye konuştu.
Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da, 15 okulda 2 bin 190 öğrencinin bugün telafi eğitimi için ders başı yaptığını açıkladı.

ŞIRNAK

18 Kasım 2019 Pazartesi

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