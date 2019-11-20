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Şırnak’ta 15 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi

İHA

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından, Şırnak'tan Kıbrıs Barış Harekatına katılan 15 gaziye milli mücadele madalyası ve beraatı verildi.

Şırnak’ta 15 Kıbrıs gazisine milli mücadele madalyası verildi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından, Şırnak’tan Kıbrıs Barış Harekatına katılan 15 gaziye milli mücadele madalyası ve beraatı verildi.
Şırnak Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağtuğ, gaziler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 170 Şırnaklının Kıbrıs’ta mücadele ettiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Gazi oldu ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen, devletimiz tarafından bizlere iletilen madalyaları takdim etmek adına bir araya geldik. Gerek Kıbrıs’ta gerek öncesinde Kore’de daha ileriye gidersek kurtuluş savasında, Çanakkale’de biz bu topraklara geldiğimiz günden itibaren bin yıldır verdiğimiz bu mücadelede ve evveliyatın da hep birlikte olduk omuz omuza olduk. Bu mücadeleye Şırnaklı da ortak oldu, Trabzonlusu da Rizelisi de İzmirlisi Muğlalısı da Edirnelisi Karslısı da ortak oldu. Böylelikle bayrağımızın rengi oluştu, bayrağımızın rengi malumunuz şehitlerimizin gazilerimizin kanı ile oluştu ve burada bütün vatandaşlarımızın bu topraklar üzerinde birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altın da yaşamını sürdüren bütün vatandaşlarımızın payı var emeği var. Kıbrıs Barış Harekatının aradan 45 yıl geçti ve ülkemiz devletimiz barış harekatı gerçekleştirdi. Barış Pınarı Harekatı amaç aynı idi. Barışı tesis etmek huzuru tesis etmek ve daimi kılmak hiçbir zaman farklı düşüncelerle milletimiz devletimiz gerek kendi toplumumuz için gerek yaşadığımız komşuluk ettiğimiz toplumlarda hep barışın huzurun olması ve böyle düşünmeye de inşallah devam edeceğiz. Bu mücadeleyi iyilik anlamında dünyaya coğrafyamıza barışı tesis etmek anlamında biz bu mücadeleyi yılmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Burada komutanlarımız var. Bir yandan Pençe operasyonları, bir yandan Kıran operasyonları ve az önce bahsettiğimiz sayın başkanımızın riyasetlerinde devam eden Barış Pınarı Operasyonu ve benzeri bu mücadeleler devam ediyor. Şehitler gaziler vermeye de devam ediyoruz ve buradaki amaç hedef inşallah gelecek nesillere daha güvenli daha huzurlu daha müreffeh bir yaşam ortamı sağlamak. Bu gün aynı zaman da dünya çocuk hakları günü üzerimize vakıf oldu. Ne istiyoruz çocuklarımızın yüzü gülsün onlar bizim umudumuz geleceğimiz bu mücadele de aslında çocuklarımız için onların yüzü gülsün diye çocukların yüzü gülerse dünyanın yüzü güler. Hepimizin yüzü güler bunu da biliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen milli mücadele madalyası ve beratı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağtuğ tarafından verildi.

ŞIRNAK

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:23
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