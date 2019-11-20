Cizre’de temizlik çalışmaları

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen temizlik ve yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde şehrin tüm cadde ve sokaklarını temizleyerek, ana arterlerde yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yürütmüş oldukları çalışmalar kapsamında çöp toplama, yol yıkama, yol süpürme, konteynır dezenfekte etme gibi birçok farklı alanda hizmetler yapmaya devam ediyor.

ŞIRNAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:04

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.