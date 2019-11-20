Cizre’de parklarda temizlik ve onarım çalışmaları

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Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekiplerince, parklarda onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda yenileme, bakım onarım, çevre düzenleme ve temizlik çalışması başlattı. Cizre’yi daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda, refüjlerde ve parklarda budama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kent genelinde bulunan parkların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kamelyalar ve oturma bankları temizlenip tamirat işlemleri sürüyor.

ŞIRNAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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