Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki uyuşturucu denetimleri devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ilçede görünür olmak önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla okul önleri ve çevrelerinde, park ve çay bahçelerinin bulunduğu beş ayrı noktada on iki ekip ve 50 polisle uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. Uygulama neticesinde 22 araç ve 288 şahıs sorgulanırken, hırsızlık suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı, bakaya durumu bulunan 3 kişiye de işlem yapıldı.

ŞIRNAK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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