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Bu ilçede her öğrenci için doğum günü kutlaması yapılıyor

DHA

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından 'İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilçede eğitim gören öğrenciler için doğum günü kutlama etkinliği düzenleniyor. Bir süre önce başlatılan projeyle yaklaşık 100 öğrenci için doğum günü kutlaması yapılırken, hedefin ilçedeki tüm öğrencilerin doğum gününü etkinliklerle kutlamak olduğu bildirildi. 

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından 'İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilçede eğitim gören öğrenciler için doğum günü kutlama etkinliği düzenleniyor. Bir süre önce başlatılan projeyle yaklaşık 100 öğrenci için doğum günü kutlaması yapılırken, hedefin ilçedeki tüm öğrencilerin doğum gününü etkinliklerle kutlamak olduğu bildirildi. 
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki öğrencilerin sosyal yaşamlarına destek amacıyla 'İyi ki doğdun iyi ki bizimlesin' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında doğum günleri belirlenen öğrencilere sınıflarında doğum günü sürprizi düzenleniyor. Doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler alan Kaymakam Solmaz, öğretmen ve öğrencilerle birlikte o gün doğum günü olan öğrenci için çeşitli etkinliklere katılıyor. 
'AMACIMIZ ONLARLA DÜZGÜN VE İYİ BİR İLETİŞİM KURMAK'
Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde dünyaya gelen Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 12 öğrenci için toplu doğum günü kutlama programına katılan Kaymakam Solmaz, "Uludere ilçemizde başlatmış olduğumuz 'İyi ki doğdun iyi ki bizimlesin' projemizde öncelikli olarak yurtta kalan kardeşlerimizin doğum günlerini kutlamaya başladık. Daha sonra çocuklarımızın mutluluğunu, sevincini görünce okullar bazında her okulumuzda öğrencilerimize ulaşmak adına, ailelerine ulaşmak adına öğretmenlerimiz vasıtasıyla evlerde doğum günü kutlamaya başladık. Bugün de Mazlum kardeşimizin doğum gününü kutlamak için öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle sürpriz bir doğum günü hazırladık kendisine. Bu doğum günleri sonrasında gördüğümüz şey çocuğumuzun mutluluğu, sonrasında ailesinin mutluluğu. Amacımız onlarla düzgün ve iyi bir iletişim kurmak. Bu sayede de onu sağladığımızı düşünüyoruz. Çoğu çocuğumuzun ilk doğum günü oluyor bu. Daha önce kutlayanlar bu tarz kalabalık, müzikli veya diğer arkadaşlarının katıldığı bir etkinliğe şahit olmamışlar. Biz bir aileyiz. Bu kardeşlerimizin bizim için öz kardeşlerimizden bir farkı yok" dedi.
Doğum günü kutlanan 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrenci Mazlum Altürk, kendisine böyle bir sürprizin yapılmasıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Kaymakamımıza, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve idarecilerimize buraya geldiği ve doğum günümü kutladığı için çok teşekkür ederim.  Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu. 

ŞIRNAK

22 Kasım 2019 Cuma

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