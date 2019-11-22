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Öğretmen ve öğrenciler ara tatilde stres attı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli öğretmenler, öğrencilerle birlikte sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında düzenlenen resim sergisi ve konserde eğlenerek stres atıp, canlı müzik eşliğinde halay çekerek moral depoladı.

Öğretmen ve öğrenciler ara tatilde stres attı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevli öğretmenler, öğrencilerle birlikte sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında düzenlenen resim sergisi ve konserde eğlenerek stres atıp, canlı müzik eşliğinde halay çekerek moral depoladı.
Dicle Nehri kenarında bulunan Mem U Zin Parkı’nda düzenlenen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek gönüllerince eğlendi. Resim sergisinin açılış kurdelesini öğretmenlerle birlikte gerçekleştiren Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, etkinliğin öğrenci ve öğretmenlere büyük bir moral kaynağı olacağını belirtti.

“Ara tatil dolu dolu zaman geçirme dilimidir”
Milli Eğitim Bakanlığının ara tatil programına Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak farklı etkinliklerle devam ettiklerini kaydeden Çazım, bu tatil döneminin boş zaman geçirme dilimi değil, tam aksine dolu dolu bir zaman geçirme dilimi olduğunu söyledi. Çazım, “Biz de öğrenci ve öğretmenlerimizle bu haftayı etkinliklerle dolu bir hafta olarak değerlendiriyoruz. Sanatsal, sportif, sosyal, kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Bugünde resim ve müzik etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve Öğretmenlerimizin çizdiği resimlerle muazzam bir resim sergisi açmış bulunmaktayız. Bununla birlikte Cizre’nin dengbejlerinden, öğrenci ve öğretmenlerimizden oluşan korolarla bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize muhteşem bir müzik ziyafeti sunduk. Bu anlamda da bu etkinliklerin gerçekleşmesinde emekleri olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, yerel yönetimler ve bütün kurumlarla işbirliği içerisinde geleceğe daha umutla, daha güvenli bir şekilde bakıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler canlı müzik eşliğinde hem stres attı hem de halay çekip yeni eğitim öğretim dönemi için moral depoladı.

ŞIRNAK

22 Kasım 2019 Cuma

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