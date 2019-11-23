Uludere’de ara tatil programında öğrencilere drama eğitimi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ara tatil uygulamasında öğretmenlere yararlı drama eğitimi verildi.

Kasım ayı ara tatili programı kapsamında okul öncesi öğretmenleri ders içi etkinliklerini artırmak, eğitimde verimliliği artırmak, öğretmen eğitimleri sağlamak, hem kişisel hemde mesleki gelişim olanakları sunmak amacıyla yararlı drama eğitimi verildi. Nilüfer Anaokulunda yararlı drama eğitimi veren Ayşe Dilek Erkaya, “Okul öncesi öğretmenlerimiz ile yaptığımız bu çalışmada iletişim becerilerimizi geliştirmeyi, bağlarımızı güçlendirmeyi, Uludere’deki miniklerimiz için özgün ve yararlı çalışmalar üretebilmeyi, birlik ve beraber olabilmeyi, empati yapabilmeyi, birbirimize güvenmeyi temel almış bulunmaktayız. Öğretmenlerimiz bu etkinlik ile hem eğlendiler eğlenirken çok şeyde öğrendiler” dedi.

Bu eğitim sayesinde öğretmen ve öğrenciler açısından motivasyon olarak değerlendiren Dilek Erkaya bu tür programların devamlılığın sağlanması gerektiğini belirtti.

ŞIRNAK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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