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Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

İHA

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan tören Şırnak Üniversitesi konferans salonunda devam etti. Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz yaptı. Daha sonra konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, üzerlerinde büyük emekleri olan öğretmenlere sadece bugün değil her daim devlet ve millet olarak müteşekkir olduklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Öğretmenlerimiz ülkelerin, toplumların kalkınmasında gelişmesinde öncüdür. Öğretmenlik salt bir meslek olmanın ötesindedir. Dünyanın en onurlu en saygın mesleklerinden bir tanesidir. Öğretmenler dünyaya yön veren dünyayı yöneten kişilerdir. Öğretmen deyince hoşgörü akla gelir. Çünkü öğretmenlerimiz günü sevgiden alır. Sever ve sevilir. Güler ve güldürür. Öğretmenlerimiz kendilerine teslim ettiğimiz öğrencilerimize alfabenin ABC'sini öğrettiği gibi hayatın da ABC'sini öğretir. Şırnak'ta bu yıl eğitim öğretime farklı bir heyecanla başlayalım istedik. DUY Beni diye bir proje geliştirdik. Sizler kapıları çalıp evlere girdikçe ailelerin gönlüne de girmiş olacaksınız. Onların çocuklarının da gönüllerine girmiş olacaksınız. İnşallah hep beraber Şırnak’ın eğitim öğretim kalitesi çıtasını da hep birlikte yukarılara çıkartacağız" dedi.
Daha sonra çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğretmenlerden oluşan müzik korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı. Sahneye çıkan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka öğretmenler ile birlikte türkü seslendirdi.
Programda okullar arasında yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

ŞIRNAK

24 Kasım 2019 Pazar

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