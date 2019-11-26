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Cizre arıtma tesisinde bakım onarım ve temizleme çalışması

İHA

Cizre arıtma tesisinde bakım onarım ve temizleme çalışması

– Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin su ihtiyacını karşılayan arıtma tesisinde bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Cizre Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu arıtma tesisinde bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Arıtma tesisi ve ana depodaki zorunlu temizlik, bakım çalışmaları kapsamında ilçe merkezde belirli aralıklarla yaşanan su kesintilerini önlemek ve vatandaşların mağduriyetlerini karşılamak adına Cizre Belediyesi Halkla İlişkiler birimi, vatandaşlara program dahilinde tankerlerle içme suyu hizmeti sağladı. Ekipler yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarından sonra arıtma tesisini aktif hale getirerek, ilçe genelindeki şebeke hatlarına su vermeye başladı.

ŞIRNAK

26 Kasım 2019 Salı

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