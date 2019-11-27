Silopi’de okul koridoru eğitim sokağına çevrildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu hizmet binasının her katının koridoru, eğitim sokağına çevrildi.

Silopi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Müdürü Veysi Alav ve matematik öğretmeni Derya Bülbül'ün girişimi sonucu, okul öğretmenlerince ilçedeki okullara örnek olması için eğitim koridoru yapıldı. Matematik, tarih, Türkçe, fen bilgisi, müzik, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin önemli konuları okul koridorlarına çizildi. Her kata ayrı bir dersin çizimi yapılırken öğrenciler ders aralarında koridoru gezerek, duvardaki bilgilerden faydalanıyorlar.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Alav, yapılan proje kapsamında öğrencilerin hafızasında daha da kalıcı bilgilerin olduğunu, bu kapsamda sınavlar da daha da başarılı olduklarını belirtti.

Sömestr tatili içerisinde sınıf duvarlarında da bu tür faydalı bilgilerin içeren figürler çizeceklerini kaydeden matematik öğretmeni Derya Bülbül de öğrencilere faydalı olduğunu söyledi.

ŞIRNAK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.