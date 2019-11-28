Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi

Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

Ülkenin dört bir yanını dolaşan Nihat sönmez, Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçeye gelerek öğretmen evinde bir program düzenledi. Programa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve eşi Büşra Nur Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap’ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi. Sönmez, "47 senedir Almanya’dayım hala resmi ikametgah adresim orada. Burada izinli gibi görünüyorum. Türkiye’nin tüm sınırlarını dolaşmak istedim. İçimde bir ah kaldı, neden Beytüşşebap’a gidemedim diye, bu yüzden geldim. Zaten tarih boyunca hiçbir ozan Beytüşşebap’a gelmemişti ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim. Bugün buradayım birkaç gün daha kalacağım. Herkesi bu güzel konserlere davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sönmez, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

ŞIRNAK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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