Vali Pehlivan'dan Cizre TSO'ya ziyaret

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sevinç ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret edip, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yrd. Mustafa Çetin, İŞKUR Müdürü Mehmet Sadık Bora, Şırnak Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Nihat Manas, Ticaret İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte Cizre TSO Salih Sevinç’i ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Burada TSO’nun çalışmaları hakkında Başkan Salih Sevinç’ten bilgi alan Vali Pehlivan, Cizre’nin il ve bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Burada iş adamları ile istişarede bulunan Vali Pehlivan’a Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sevinç tarafından milli takım ve Cizrespor forması hediye edildi.

ŞIRNAK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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