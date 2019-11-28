Cizre polisi uyuşturucu denetimlerine ara vermeden devam ediyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, 100 polis ile 7 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaparak, zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Cizre’de son bir buçuk ayda 13 zehir tacirini yakalayarak tutuklanmasını sağlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Devriye ve Kaçakçılıkla Mücadele Gurup Amirliği, 21 ekip ve 100 polis ile uyuşturucu denetimi yaptı. Ekipler okul önleri, Atatürk Parkı, Bırca Belek Parkı, Sur Dibi Parkı, Botaş Parkı, asri mezarlık içi ve çevresinde, Sanat sokağında uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 392 şahıs ve 62 araç sorgulanmış, 1 bakaya şahsa da tebliğ yapıldı.

Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.

Cizreli vatandaşlar ise yapılan uyuşturucu denetiminden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi.

ŞIRNAK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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