Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye

İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Zeynep Çelik, pilot olma hayaliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup gönderdi. Kısa sürede mektubuna karşılık alan Çelik, kendisine gönderilen hediyeleri görünce mutluluktan havalara uçtu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 11’inci sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, küçük yaşlardan beri pilot olma hayali kuruyordu. Helikoptere binme hevesiyle günlerini geçiren Çelik, sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı. Yazdığı mektubu Kaymakam İsmail Pendik aracılığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderen Çelik, kısa sürede mektubuna yanıt aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mektuba cevapla birlikte hediye de gönderildi. Gönderilen mektup ve hediyeler, Kaymakam Pendik tarafından Çelik'e verildi.
Aldığı hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu belirten Çelik, tek hayalinin pilotluk olduğunu söyledi. Çelik, "Her zaman rüyalarımda görüyordum, böyle olmayacağını anladım ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir mektup yazmak istedim. Kendim gönderemedim. Sağ olsun Kaymakamımız İsmail Pendik bana yardımcı oldu, mektubumu gönderdi. Hediyeleri görünce hayalimin yarısı sanki gerçekleşmiş gibi oldu. Valimize seslenmek istiyorum, beni Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na göndersinler pilotlarla tanışmak istiyorum. Onların oradaki ortamını Türkiye'yi asil duruşuyla temsil ettiklerini görmek istiyorum. Ben herkese hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah okuyup pilot olacağım" dedi.

ŞIRNAK

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya ...
Kar yağdı sürücüler yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kar yağdı sürücüler yolda mahsur kaldı
Cizreli öğrenciler Mardin'i gezdi
YEREL HABERLER Cizreli öğrenciler Mardin'i gezdi
Cizre polisi uyuşturucu denetimlerine ara vermeden devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre polisi uyuşturucu denetimlerine ara vermeden ...
Vali Pehlivan'dan Cizre TSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Pehlivan'dan Cizre TSO'ya ziyaret
Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi
YEREL HABERLER Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi
Vali Pehlivan, Cizre OSB’de çelik kapı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, Cizre OSB’de çelik kapı fabrikasının ...
Vali Pehlivan’dan Katran Ortaokulu ve Gençlik Merkezi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Pehlivan’dan Katran Ortaokulu ve Gençlik ...
Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi
YEREL HABERLER Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebap'ta konser verdi
Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi Beytüşşebap'ta aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yaylada bulunan göçerler zor anlar yaşadı Hazırlıklarını tamamlayamayan göçerler, kar yağışı nedeni ile apar topar ilçeye indi
YEREL HABERLER Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi Beytüşşebap'ta ...
Vali Pehlivan'dan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Pehlivan'dan Özel Cizre Bilim Teknik Koleji'ne ...
Cizre’de Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahası Projesi
YEREL HABERLER Cizre’de Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahası Projesi
Silopi’de okul koridoru eğitim sokağına çevrildi
YEREL HABERLER Silopi’de okul koridoru eğitim sokağına çevrildi
Şırnak’ta yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Şırnak’ta yüksek kesimlere kar yağdı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X