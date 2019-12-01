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Sınır köylerinde okuyan öğrencilere pizza sürprizi

İHA

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Irak sınırının sıfır noktasında okuyan öğrencileri ziyaret ederek pizza ikramında bulundu. Türkiye ile Irak sınırında bulunan köyleri ziyaret eden Kaymakam Solmaz, öğrenci ve öğretmenlere anlamlı hediyeler götürdü.

Sınır köylerinde okuyan öğrencilere pizza sürprizi

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Irak sınırının sıfır noktasında okuyan öğrencileri ziyaret ederek pizza ikramında bulundu. Türkiye ile Irak sınırında bulunan köyleri ziyaret eden Kaymakam Solmaz, öğrenci ve öğretmenlere anlamlı hediyeler götürdü.
Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz eğitim ve öğretimde başlattığı seferberliğe her gün başka bir proje ekliyor. Kaymakam Solmaz, İstanbul’dan gelen şehit çocukları yardımlaşma derneği üyeleriyle birlikte Habur köyünde okuyan çocukları okullarında ziyaret ederek kendilerine pizza ikram etti. “81 il 81 hayal” projesi kapsamında il il dolaşan dernek üyeleri ilçe kaymakamını ziyaret ettikten sonra eğitim ve öğretimde proje mimarı olmaya çalışan kaymakamını tebrik etti. Daha sonra İlçe Kaymakamı Solmaz, şehit çocukları yardımlaşma derneği üyeleriyle beraber “81 il 81 hayal” projesi kapsamında çocukların yalnız olmadıklarını her daim yanlarında olduklarını hissetmeleri amacıyla Habur köyündeki öğrencileri okullarında ziyaret ederek pizza ikramında bulundu. Kaymakam Ahmet Solmaz, "İlçemiz malumunuz Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında. Bu kapsamda ilçemizde başlattığımız eğitim seferberliğinde öğretmen ve öğrencilerimize moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak aynı zamanda sorun ve sıkıntısı olan okul ve öğretmenlerimize daha faydalı bir çalışma yapmak için her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İlk geldiğimiz günden beri eğitim ve öğretimde çok büyük yol kat ettik. Öğrencilerimizi çeşitli illere gönderdik gönderiyoruz. Birçok proje hayata geçti. Ortaköy ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimizi de okullarında ziyaret ettik bu gün sınır okullarındaydık. İstanbul’dan gelen heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

ŞIRNAK

01 Aralık 2019 Pazar

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