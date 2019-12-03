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Engelli çocukların koruyucu ailesi oldular

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Sakine Ergin, 1'i engelli 2'si zihinsel engelli çocuğa anne oldu.

Engelli çocukların koruyucu ailesi oldular

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Sakine Ergin, 1’i engelli 2’si zihinsel engelli çocuğa anne oldu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan “koruyucu aile” projesini çerçevesinde bir erkek çocuk sahibi MustafaSakine Ergin çifti, 2014 yılında engelli üç çocuğa koruyucu ailelik yapmaya başladı. Şırnak’ta ailesi tarafından durumları olmadığı için Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne verilen, yüzde 90 bedensel engelli Hasan Kara, yüzde 30 zihinsel engelli Nazife Kara ve yüzde 20 zihinsel engelli Hüseyin Kara 5 yıl önce tanıştığı koruyucu ailesiyle, eğitim ve sosyalleşme anlamında gelişme gösterirken, mutlu bir aile ortamına da kavuştu.
Kendi evladına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı koruyuculuğunu yaptığı 3 çocuğa da gösterdiğini ifade eden Sakine Ergin, “Bu çocuklara 5 yıldır ben bakıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğünde başvuru yapmıştım, oradan aldım. 8 yaşında olan Hasan hem zihinsel hem de bedensel engellidir. Onları çok seviyorum. İlk aldığımda çok ağır engelliydi. Yürüyemiyordu ve konuşamıyordu. Tuvalete kucağımda götürüp getiriyordum. Şimdi biraz iyi olmuş. Birçok ilde hastaneye götürdük. Şimdi Hasan biraz yürümeye başladı. Bu sene okula da başlattık. Özel uygulama okuluna gönderiyorum bu yıl. Zarife’de 7. sınıfa gidiyor. Evin en tatlı kızıdır. Üçünü de çok seviyorum ve çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Hüseyin’de lise birinci sınıfa gidiyor. Okulda çok başarılı ve teşekkür belgesi aldı. Çok başarılıdır okulda arkadaşları ve öğretmenleri çok seviyorlar. Engelli ve kimsesiz çocuklara koruyucu aile olmanızı istiyorum. Bu tür çocukların sahiplenmelerini istiyorum. Hasan'ı ameliyat ettirdim. Çok zorluklar çektim. Onlara baktığım için çok mutlu ve sevinçliyim. Onlar için elimden geleni yapıyorum. Onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Uygulama okuluna götürüyorum. Bu çocuklara baktığım için çok sevinçliyim, mutluyum. Engelli olmalarına rağmen, hiç engel tanımıyorum. Engellerini aşmalarını istiyorum. Kendilerine bakmaları için” dedi.
Baba Mustafa Ergin ise üç kardeşin şu an okula gittiğini söyledi. Ergin, "Hasan ağır engelliydi. Birçok ile götürdük ve en sonunda ameliyat ettik. İlk aldığımızda yürüyemiyordu ve şu an yürüyebiliyor. Okula gidebiliyor. Hasan iyi bir duruma geldi” diye konuştu.
Zarife Kara da, “Ben büyüyünce özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum. Engellilere yardım etmek istiyorum” dedi.

ŞIRNAK

03 Aralık 2019 Salı

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