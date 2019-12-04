Kaçakçıların özel düzeneği jandarmanın dikkatinden kaçmadı

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yol kontrol uygulamasında durdurulan kamyonun kasasında yapılan özel düzeneği fark eden jandarma ekipleri, gümrük kaçağı 23 bin 800 paket sigara ele geçirdi.

Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama yapıldı. Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları kontrol sırasında kamyonun kasasında yapılan özel düzeneği fark etti. Kabloların birleşmesiyle yana açıldığı görülen dorsenin altına gizlenmiş değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 23 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

ŞIRNAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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