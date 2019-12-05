Cizre’de bin 290 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde boş bir arazide zulalanmış şekilde bin 290 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmalarında Cudi Mahallesi'nde boş bir arazide uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu yere hızlı bir şekilde ulaşan ekiplerin boş sahada yaptığı aramada bin 290 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından el konulan haplar muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi olan şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

ŞIRNAK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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