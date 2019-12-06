Terörün kökü kazındı, arıcıların yüzü güldü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl 350 tona yakın bal hasadı yapıldı Yaklaşık 3 milyon liralık bal üretimi, ekonomiye büyük katkı sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terörün kökü kazındı, arıcıların yüzü güldü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl 350 tona yakın ...

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl arıcıların yüzü güldü. İlk defa 350 tona yakın bal hasadı yapılan ilçede arıcılar 3 milyon lira gelir sağladı.

Terörün kökü kazındı, arıcıların yüzü güldü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl 350 tona yakın bal hasadı yapıldı Yaklaşık 3 milyon liralık bal üretimi, ekonomiye büyük katkı sağladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl arıcıların yüzü güldü. İlk defa 350 tona yakın bal hasadı yapılan ilçede arıcılar 3 milyon lira gelir sağladı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılık yapan 250’ye yakın arıcı bu yıl ilk defa tüm yaylalara çıkıp arıcılık faaliyetlerini sürdürdü. Faraşin, Meydan, Kato, Marinos, Hale, Suvara Hale yaylalarına akın eden arıcılar, sezon sonu bal hasadı verimli olunca 350 tona yakın bal hasadı gerçekleştirdi.
Metin Ataman isimli arıcı, son yılların en verimli hasadını yaptıklarını söyledi. Ataman, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi denince akla ilk gelen bal ve arıcılıktır. Çünkü endemik bitki türü bakımından zengin yaylaları bulunan ilçede her yıla oranla ilk defa bu yıl biz arıcıların yüzü güldü. Yaylalarımızda elzem bitkiler mevcut son 15 yılın koloni veriminde en yüksek balını, ürünlerini alabildik. Bu sene verimli ve bereketli bir senemiz oldu arıcılık anlamında. Eski yıllara göre 4 kilogram alabilirken yılın bereketiyle 10 kilograma çıkarabildik. Kayıtlı olan arıcı sayısı 200’e yakın kayıtlı olmayanların sayısı ise 70’e yakın. İlçedeki koloni sayısı ise 30 bini buluyor. Genelde ortalama 300 tona yakın bal hasadı yapıldı, çok mutluyuz. İlçemize 3 milyona yakın katma değer olmuş oldu" dedi.
Beytüşşebap Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ise, ilçenin doğal bitki yapısı itibari ile bal üretimine oldukça uygun olduğunu söyledi. Aktaş “Son yılların en büyük bal verimini aldık, arılarımızdan çok güzel bir verim aldık. Özellikle yetkililerimizin destekleriyle yaylalarımız açıktı. Yoğun bir arıcılık faaliyeti oldu Beytüşşebap’ta. Bu yüzden her yaylada binlerce arı kolonisi bal üretti. İlk defa arıcıların yüzü güldü” diye konuştu.

ŞIRNAK

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludere Belediyesi’nden öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı
YEREL HABERLER Uludere Belediyesi’nden öğrencilere kışlık bot ve ...
Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' söyleşisi
YEREL HABERLER Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' söyleşisi
Cizre’de bin 290 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Cizre’de bin 290 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Silopi’de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
YEREL HABERLER Silopi’de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Başkan Ürek engelli öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ürek engelli öğrencilerle buluştu
Uludereli kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor
YEREL HABERLER Uludereli kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor
Vali Pehlivan: Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 arttı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde ...
Kaçakçıların özel düzeneği jandarmanın dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Kaçakçıların özel düzeneği jandarmanın dikkatinden ...
Havalar soğudu bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Havalar soğudu bulutlar kartpostallık görüntü ...
Uludere’de Aşık Veysel sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Uludere’de Aşık Veysel sınıfı açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X