Terörün kökü kazındı, arıcıların yüzü güldü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl 350 tona yakın bal hasadı yapıldı Yaklaşık 3 milyon liralık bal üretimi, ekonomiye büyük katkı sağladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl arıcıların yüzü güldü. İlk defa 350 tona yakın bal hasadı yapılan ilçede arıcılar 3 milyon lira gelir sağladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılık yapan 250’ye yakın arıcı bu yıl ilk defa tüm yaylalara çıkıp arıcılık faaliyetlerini sürdürdü. Faraşin, Meydan, Kato, Marinos, Hale, Suvara Hale yaylalarına akın eden arıcılar, sezon sonu bal hasadı verimli olunca 350 tona yakın bal hasadı gerçekleştirdi.

Metin Ataman isimli arıcı, son yılların en verimli hasadını yaptıklarını söyledi. Ataman, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi denince akla ilk gelen bal ve arıcılıktır. Çünkü endemik bitki türü bakımından zengin yaylaları bulunan ilçede her yıla oranla ilk defa bu yıl biz arıcıların yüzü güldü. Yaylalarımızda elzem bitkiler mevcut son 15 yılın koloni veriminde en yüksek balını, ürünlerini alabildik. Bu sene verimli ve bereketli bir senemiz oldu arıcılık anlamında. Eski yıllara göre 4 kilogram alabilirken yılın bereketiyle 10 kilograma çıkarabildik. Kayıtlı olan arıcı sayısı 200’e yakın kayıtlı olmayanların sayısı ise 70’e yakın. İlçedeki koloni sayısı ise 30 bini buluyor. Genelde ortalama 300 tona yakın bal hasadı yapıldı, çok mutluyuz. İlçemize 3 milyona yakın katma değer olmuş oldu" dedi.

Beytüşşebap Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ise, ilçenin doğal bitki yapısı itibari ile bal üretimine oldukça uygun olduğunu söyledi. Aktaş “Son yılların en büyük bal verimini aldık, arılarımızdan çok güzel bir verim aldık. Özellikle yetkililerimizin destekleriyle yaylalarımız açıktı. Yoğun bir arıcılık faaliyeti oldu Beytüşşebap’ta. Bu yüzden her yaylada binlerce arı kolonisi bal üretti. İlk defa arıcıların yüzü güldü” diye konuştu.

ŞIRNAK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

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