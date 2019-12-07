Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, sıra dışı hizmetlerle adından söz ettiriyor. Elektrik borcu olan ailelerin borcunu ödeyen Babat, yüzlerce vatandaşın market borcunu da kapattı. Kiraladığı iş makineleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Babat, okulların, cami ve mezarlıkların eksikliklerini de giderdi.

ŞIRNAK 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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