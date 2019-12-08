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TFF 3. Lig 2. Grup Cizre Spor: 2 - 1877 Alemdağ Spor: 1

İHA

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizre Spor, sahasında konuk ettiği 1877 Alemdağ Spor'u Taner Gürsoy ve Evren Horozal'ın attığı gollerle 21 yendi.

TFF 3. Lig 2. Grup Cizre Spor: 2 - 1877 Alemdağ Spor: 1

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizre Spor, sahasında konuk ettiği 1877 Alemdağ Spor'u Taner Gürsoy ve Evren Horozal’ın attığı gollerle 21 yendi.
TFF 3. Lig. 2. Gurup'ta Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan futbol maçında ev sahibi Cizre Spor, 1877 Alemdağ Sporu 21 yenerek üç puanı alan taraf oldu. Maça hızlı ve kontrollü bir oyun oynayarak başlayan Cizre Spor, maçın 11 dakikasında 1877 Alemdağ Spor ceza sahası içerisinde Yusuf Kerçin ile gelişen atakta topla buluşan Taner Gürsoy topu filelerle buluşturup takımını 10 öne geçirdi. Her iki takımın karşılıklı atakları ile devam eden maçın ilk yarısının bitmesine saniyeler kala Cizre Spor yarı sahasında etkili olan 1877 Alemdağ Spor, Ahmet Gündoğdu’nun attığı gol ile ev sahibi Cizre Spor karşısında beraberliği yakaladı.
İlk yarısı 11’lik beraberlikle sona eren futbol müsabakasının ikinci yarısında daha üstün bir futbol ortaya koyan ev sahibi Cizre Spor, maçın 89. dakikasında Taner Gürsoy’un sol taraftan kullandığı korner vuruşunda kafa vuruşu ile topu 1877 Alemdağ Spor ağlarına gönderen Evren Horozal takımına galibiyeti getiren golü attı.
Maçın kalan sürelerinde başka gol olmayınca Cizre Spor müsabakadan 21’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Stad: Hamit Özalp Stadyumu
Hakemler: Fatih Tokail xx,Ercan Akdeniz xx,Denizcan Şahin xx
Cizre Spor: Ramazan Haklı xxx, Evren Horazal xxx, Doğan Seçkin Şavkin xx (Dk.61 Bahtiyar Dolma xx), Gökhan Dinçer xx, Yusuf Kerçin xx, Umut Dilek xxx, Şemsettin Ender Kılıç xxx, Murat Akçay xx, Mehmet Bayram xx, Serhat Bütün xx (Dk.89 Ahmet Demir), Taner Gürsoy xxx
1877 Alemdağ Spor: Enes Ünal xx, Cenkay Akdoğan xx,Enes Çavuş xx (Dk.76.Çağlar Özel x), Ahmet Gündoğdu xxx, Alp Huy xx, Yusuf Demir xx ( Dk.80 Oğuzhan İnci),Mert Sarı xx, Hüseyin Korkmaz xx,Erhan Göç xx,Ertuğrul Usta xx,Zekeriya Kacaroğlu xx
Goller: Dk. 11 Taner Gürsoy, Dk. 89 Evren Horozal (Cizre Spor), Dk. 45+2 Ahmet Gündoğdu (1877 Alemdağ Spor)
Sarı Kartlar: Doğan Seçkin Şavkin, Ender Kılıç, Umut Dilek,Yusuf Kerçin (Cizre Spor) Yusuf Demir (1877 Alemdağ Spor)

ŞIRNAK

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:38
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