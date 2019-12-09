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Cizre’de gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, KOM Grup Amirliği, devriye ekipleri ve zabıta görevlileri birlikte gece başlayan uyuşturucu denetimine gündüz de devam etti.

Cizre’de gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, KOM Grup Amirliği, devriye ekipleri ve zabıta görevlileri birlikte gece başlayan uyuşturucu denetimine gündüz de devam etti.
Cizre'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre narkotik suçlarla mücadele grup amirliği, KOM Grup Amirliği, Devriye Ekipleri ve Zabıta ekiplerinin de desteğiyle gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti. Narkotik ekipleri gece denetiminde ilçe mezarlığı, okul önleri, metruk binalar, dar sokaklar, ana cadde ve sokaklar, iç kaledeki surlarda ve Dicle Nehri kenarındaki park ve çevrelerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.
Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece başladıkları denetime gündüzde devam etti. Narkotik polisleri Orhan Doğan Caddesi, Sanat Sokağı, Sevgi Sokağı, Belediye Caddesi, Mem u Zin Bulvarı ve Yafes Caddesinde de uygulama yaparak şüpheli bulunan kişileri üst aramasından geçirirken, şüpheli yerlerde de inceleme yaptı.
Cizreli vatandaşlarda narkotik polislerinden denetimleri daha sıkı yapmalarını istedi.

ŞIRNAK

09 Aralık 2019 Pazartesi

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