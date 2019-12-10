Kar yağdı araçlar yolda mahsur kaldı

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şırnak ile Hakkari arasında bulunan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalanların imdadına karayolları ekipleri yetişti. Yollar buz tuttu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin rakımlı Suvara Kodra geçidinde kar yağışı etkili oldu. Buz tutan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede gece gündüz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yüksek rakımlı olan geçitte mahsur kalan onlarca araç iş makineleri yardımıyla teker teker yoldan çıktıkları yerden çıkarılıyor.

ŞIRNAK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:40

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