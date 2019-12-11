Habur´da 3 terörist teslim oldu

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ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK´nın kuzey Irak´ta bulunan barınaklarından kaçan 3 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan Aralık ayı içerisinde Habur'da teslim olan terörist sayısı 4 oldu.



ŞIRNAK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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