PKK'da çözülmeler devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

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Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 kişi, Habur Sınır Kapısına gelerek jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Irak’taki kamplarından kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı yakınlarına gelerek jandarma ekiplerine teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesine getirilen teröristlerin ifadeleri alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi.

ŞIRNAK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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