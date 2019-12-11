Silopi'de öğrenciler okumaya teşvik ediliyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri okumaya teşvik edilmesi için okudukları kitaptan sınava tabi tutulacak.

Silopi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Türkçe öğretmeni Göher Harika Uyanık öğrencileri okumaya teşvik etmek için bir proje başlattı. Uyanık, sınıftaki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir roman belirleyip, öğrencilerin tamamını bu romandan sorumlu tutarak roman içeriği hakkında sınav yapacağını belirtti. Sınıftaki öğrenciler de yapılacak sınavdan yüksek not almak için romanı okumaya başladı.

Konu ile ilgili açıklama da bulunan Türkçe öğretmeni Göher Harika Uyanık projenin faydasını gördüklerini ve bütün sınıflarda uygulayacaklarını söyledi. Amaçlarının öğrencilerin en az iki hafta da bir roman okumaları olduğunu belirten Göher Harika Uyanık, şimdiden faydasını gördüklerini ifade etti.

ŞIRNAK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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