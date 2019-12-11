Silopi'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, yapılan sokak çalışmalarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ö. isimli şahsı takibe alarak birçok kişiye eroin maddesi sattığını tespit ederek gözaltına aldı. H.Ö., Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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