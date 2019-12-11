Başkan Benek'ten öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, binlerce öğrenciye kışlık bot ve mont hediye etti.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, beldesinde bulunan ilk ve ortaokullarda eğitim gören binlerce öğrenciye kışlık bot ve mont hediye etti. Beldedeki Kur'an kursu ve okullarda eğitim gören öğrencilere kışlık bot ve mont dağıtacaklarını kaydeden Benek, "Beldemizde yüzlerce öğrencimize kışlık bot ve mont hediye etmek istedik. Tüm okullar ve Kur'an kurslarındaki öğrencilerimize kışlık giyecekleri temin edildi. Belediyemizde bir toplantı sonucu karara bağlayıp siparişlerini verdik. Allah'ın izniyle bugün ve yarın tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Bir çocuğun mutluluğu,sevinci bizlerin yaşam kaynağıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla olmak çok güzel" dedi.

ŞIRNAK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.