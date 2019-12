Şırnak’ta gençleri sevindiren karar Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yeni evlenecek çiftler için karar alındı Belde heyeti tarafından alınan karar sonrası erkek tarafının yapacağı 200 bin liralık masraf 45 bin liraya indirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belediyesi'nden sonra Uzungeçit Belediyesi de 9 maddelik bir kararla evlenecek olan çiftlerin önünü açtı. 10 yıl önce köy heyetinin aldığı başlık parası kararı kaldırılırken, israfın önüne geçildi. 200 bin liralık masraf 45 bin liraya düşürülürken, bu durum en çok erkek tarafını sevindirdi.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde alınan düğün kararı bölgede takdir edildi. Belediye başkanı, jandarma karakol komutanı, 4 muhtar, köyün ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri ve gençler bir araya gelerek beldede 7’den 70’e herkesin onayını aldıktan sonra bir karar aldı. Köy heyeti gençlerin önünü açmak ve fuzuli masrafların ortadan kaldırılması için 9 maddelik bir karar aldı. Karara göre, nikah kıyılmadan önce dinen uygun olmadığından dış çekim yapmak yasaklandı. 500 kilo et, 200 kilo pirinç geleneği kaldırıldı, tüm beldeye dağıtılan düğün yemeği kaldırıldı, sadece dışarıdan gelen misafirlere yemek verilmesi kararı alındı. Yaklaşık 150 bin lira tutarındaki altınlar 35 bin lira olarak belirlendi. Nişanlarda dağıtılan tatlı ve hediyelik eşyalar kaldırıldı. 3 gün süren düğünler 2 güne indirildi. Düğünlerde damat ve ailesi düğün masrafları 40 bin Türk lirasını geçmeyecek şeklinde karar alındı.



“Beldenin görüşü ile bu kararı aldık”

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, aldıkları kararın her hangi bir dayatma sonucu olmadığını vatandaşların özgür iradeleri ve köy heyetinin kararı sonucu olduğunu söyledi. Yıldız, “Aldığımız kararın beldemize, milletimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kararı aslında 9 yıl önce aynen köy heyeti toplanmış başlık parası olan şu anki parayla 80 bin Türk lirasını buluyordu. Yıllardır başlık parası kaldırılmıştı ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi bizlerde belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Köyün yüzde 90’ını topladık, bu kararı aldık. Evlenmek isteyen bir çift düşünün evlilikten sonra borç batağına düştüğünde bunların ne mutluluğunu görebilirsiniz. Biz bunun önüne geçmek için kararımızı aldık” dedi.

Tanin Mahallesi muhtarı Mehmet Yıldız ise, “3 muhtarımızla beraber alınan kararın içindeydik bu karar dayatma bir karar değildir herkes şunu iyi bilsin ki bizler yıllardır dayatmalarla ayrıştırıldık bu da karalama bir haberidir bizler takmadık. Kararımızdan herkes memnun” diye konuştu.

Medet Aydemir adında bir genç ise bu kararın herkese danışılıp alındığını söyledi. Aydemir, “Beldemizle ilgili alınan bu kararı destekliyoruz. Bu karar köy halkının çıkarınadır. Damat ve damadın ailesine çok yararlı karardır. Takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mazlum Bayram adında bir genç de, “Yöremizde yapılan düğünlerin ne kadar masraflı olduğu hepimiz tarafından bilindik bir durum. Evlenen her gencimizin evlenmedeki temel mantığının sevgi, saygı ve hoşgörü ilkeleri doğrultusunda olmasını diliyorum. Kızlarımız ve genç kardeşlerimizin bu konuda çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Evlilikte süreklilik sadece saygı sevgi ve hoşgörüdür. Mesela eskiden bu masraflara başlık parası da ekleniyordu onu da kaldırdık. Bunlar toplum yararına alınmış kararlar herkes sevdiğine kavuşmalı insanları birbirine bağlayan tek mantık sevgi saygı hoşgörü ilkeleri olmalıdır. Bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.

