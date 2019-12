Mehmetçiği paratonerler koruyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinin yüksek dağlarla çevrili Irak sınırında bulunan bin 986 rakımlı Sumak ve Şişe Tepe Üs bölgelerinde Mehmetçiği, yıldırım düşmelerine karşı paratonerler koruyor.

Irak’ın SinatHaftanin bölgesinin karşısında kurulan üs bölgelerinde nöbet tutan Mehmetçik, sınırdan gelebilecek terör saldırıları olaylarına karşı vatan savunması yapıyor. TürkiyeIrak sınırını koruyan üs bölgesindeki Mehmetçikler, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor. Mehmetçik, gece görüş, gece termal, seçe, drone, şahingözü, engerek, Sarp Silah Sistemi, gergadan, drone savar, mayın, tel engel, kamara sitemleri, tank, top ile her türlü terör unsurlarına geçit verilmeyen üs bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.

Teröristlerin yanı sıra çetin ve zorlu hava şartlarıyla da mücadele eden Mehmetçikler, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi sayesinde yıldırım düşmelerine karşı önlem alabiliyor. Şenoba 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulan 2 adet otomatik metodoloji gözlem istasyonu sayesinde yıldırımın zamanını, yerini, büyüklüğünü ve tipi tespit ediliyor. Tespit edilen yıldırımları telli ve telsiz vasıtasıyla üs bölgelerindeki Mehmetçiğin tedbirlerini artırmaları için bilgilendiriliyor.



Üs bölgesi modern cihazlarla donatıldı

5 Hudut Taburu ve 2 Hudut Bölüğü konuşlu Sumak Tepe Üs Bölgesi Bölük Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, Sumak Tepe Üs Bölgesi’nin TürkiyeIrak hattının sıfır noktasında olduğunu söyledi. Güngör, “Hudut hattı boyunca 7/24 görev bilinciyle bölücü terör örgütü mensupları eylemleri olmak üzere her türlü yasadışı faaliyetleri engel olmaktayız. Üs bölgesi son teknolojik donatımlarla yerli ve milli bir proje olan modüler geliştirilmiş üs bölgesi kapsamındadır. Üs bölgesi etrafında zırhlı emniyet sistemiyle takip edilen mevziler içerisinde konteynerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojiye altyapıya sahip bir sisteme sahiptir. Üs bölgesi çevre emniyeti keşif gözetleme cihazları ve ihbar ikaz sistemleri ile ateş destek vasıtalarıyla yaşam alanları olmak üzere birleşik bir yapıya sahiptir” dedi.

Şişe Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur ise, bulundukları bölgede sürekli kötü hava şartları ile mücadele ettiklerini kaydetti. Sungur, “Bu kapsamda bulunduğumuz bölgede üç tane paratoner tesis ettik. Şimşekli ve yıldırımlı havalarda, herhangi bir bölgeye yıldırım düşmesi durumunda bu bölgedeki personele isabet etmeden yıldırımı çekerek, yalıtımını sağlamak maksadıyla üç tane paratonerimiz var. Bunun yanında yağmurlu ve yıldırımlı, gök gürültülü havalarda, betondan oluşan mevzilerimiz var. Mevzilerimiz beton kalıplardan yapılan ve personelimizi maksimum korumayı sağlayan mevzilerdir. Personelimizin burada gözetleme faaliyeti devam etmekte ve hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmemekte. Üs bölgemizin, içerisinde bulunan revirimiz sıhhiye ihtiyacı olan personelimiz bu bölgeye sevkini öncelikle sağlıyoruz. Üs bölgemizde bulunan paramedik astsubayımız tarafından ilk müdahalesi yapılmaktadır. Daha sonra hastanın durumuna göre personel helikopter ile birinci basamak sağlık merkezine sevk edilmektedir” diye konuştu.



Mehmetçik teknolojinin imkanlarından faydalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, hava ve arazi şartları ne kadar çetin olursa olsun, terörle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Mehmetçik yoğun kış şartlarına rağmen, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ifa ederken, hem olası bir terör saldırısına, hem de coğrafyanın getirdiği doğa olaylarına karşı emniyetini en üst seviyede sağlamakta, bununla birlikte teknolojinin getirdiği imkanlardan azami derecede faydalanıyor. Mehmetçiklerin tesis etmiş olduğu üs bölgelerine yıldırımdan korunmak amacıyla kullanmış olduğu çeşitli sistemler devreye giriyor. Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi adı verilen sistemi etkin bir şekilde kullanılması ile zamanından önce tespit edilen yıldırımın vereceği zararların da önüne geçiliyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev alan birliklerimizin kullanmış olduğu Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi sayesinde, yıldırım ve şimşek olaylarına karşı zamanında önlem alarak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçiliyor. Türkiye genelinde 40 adet istasyondan oluşan Yıldırım Tespit ve takip Sistemi yıldırımın düşeceği bölgeleri 200 metre doğrulukla tahmin edebilme özelliğine sahip olmakla birlikte, asgari 200 metre doğrulukta yıldırımı tespit edebiliyor. Söz konusu sistem tugay harekat merkezlerinde 24 saat esasına göre takip edilip, tehdide maruz kalacağı değerlendirilen birlikler en seri iletişim vasıtaları ile süratle ikaz edilerek önceden önlem almaları sağlanıyor. Askerler bu kapsamda görevli bulundukları üs bölgelerinde, kendisini yıldırımdan koruyacak şekilde teşkil edilmiş olan, BANKIR adı verilen korunma mevzilerine süratle geçerek, yıldırım tehdidi geçinceye kadar bulundukları yerlerden görevlerini yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bina ve tesislerinde yıldırımdan korunmak amacıyla çeşitli paratoner sistemleri kullanıyor. Bu sistemlerin dairesel bir etki alanı bulunmakla beraber, bina dışında bulunan nöbet kuleleri, nöbet mevzileri, cephanelik gibi alanların korunmasını da sağlamaktadır. Bu kapsamda 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında 13, Sumak Tepe Üs Bölgesi’nde 5 ve Gire Shishe Üs Bölgesinde 3 adet aktif paratoner sistemi kullanılıyor.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde sabit kullanılan paratonerlerin yanında, arazide geçici bir süre görev yapacak unsurların yıldırımlardan korunması amacıyla da taşınabilir ve kolaylıkla kurulabilir paratoner sitemleri hareket halinde bulunan askerlere sağladığı güvenlikle beraber, görevlerini yerine getirme esnasında büyük kolaylık sağlıyor.

