Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor TSK tarafından Irak sınır hattında ...

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor.

Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor TSK tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe-3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarına rağmen hız kesmeden sürüyor Terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunmasına devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor.
TSK tarafından Irak’ın kuzeyinde bulunan SinatHaftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe3 harekatı çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor. 2 bin rakımlı sarp ve yüksek dağlarla çevrili Irak sınırında başlatılan Pençe3 harekatında terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan Şişe ve Kumar Üs bölgelerinde Mehmetçikler elleri tetikte vatan savunmasını sürdürüyor.
Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı, 6'ncı Hudut ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler bir yandan teröristlerle mücadele ederken, bir taraftan da zorlu hava şartları ile mücadele ediyor. Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 25 derecelere kadar düşüyor. Burada gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği bölgede yılın büyük bölümü kara yolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Şırnak’ın Uludere ilçesinin Irak Sınır hattında süren Pençe3 Harekatı yoğun tipi ve soğuğun etkili olduğu kırsalda eksi 25 dereceye varan soğukta yürütülen harekata drone savar, şahingözü, Sarp Silah Sistemi, tank, havan topu ve serhat havan tespit radarı ile destek sağlıyor.

Mehmetçik her an teyakkuzda
Şişe Tepe Üs Bölgesindeki 6'ncı Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütünün ülkeye yönelik faaliyetlerini engellediklerini söyledi. Sungur, "Bulunduğumuz bölge Pençe3 harekatı kapsamında tutulan Şeşe Tepe Üs Bölgesi’dir. Yüksekliği bin 986 metre rakımlıdır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına 3 buçuk kilometre mesafede Kuzey Irak bölgesi içerisinde bir üst bölgesinde bulunuyoruz. Burada bulunuş maksadımız bölücü terör örgütü tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı daha henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımızla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Teröristlerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde gelişmiş teknoloji sistemleri kullandıklarını aktaran Sungur, "Şu an önünde durduğumuz araç yerli imkanlarla üretilen kobra 2 aracın üzerine monte edilen Serhat havan tespit radarıdır. Serhat havan tespit radarının kullanım maksadı, teröristler tarafından havan saldırısı neticesinde, teröristlerinin havanlarının bulunduğu koordinatları bize vermekte ve bizde bunu fırtına obüsleri bataryaları ile ateş altına almaktayız. Süratle bu gölge ateş altına alınmakta ve terörist unsurları imha edilmekte" diye konuştu.

ŞIRNAK

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Elektrik sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik sınırdaki askerleri enerjisiz ...
Mehmetçiği paratonerler koruyor
YEREL HABERLER Mehmetçiği paratonerler koruyor
Sağlık-Sen’den İdil Jandarma Komutanlığına taziye ve geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den İdil Jandarma Komutanlığına taziye ve ...
Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı
YEREL HABERLER Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı
Girişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton mantar üretecek
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X