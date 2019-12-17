Şırnak’ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 9 şüpheli serbest bırakılmış, 11 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiş, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.

ŞIRNAK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:00

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.