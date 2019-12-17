Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı

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ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 63 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Aralık´ta Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1,69 gram, 69 gram eroin, 12 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 710 paket sigara, 96 kilo kaçak çay, 5 kaçak cep telefonu ve 24 litre kaçak alkol ele geçirilerek, 63 şüpheli gözaltına alındı.



ŞIRNAK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:45

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