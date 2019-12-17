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Cizre’de 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi

İHA

EğitimSen Şırnak Şube Başkanlığı tarafından Cizre ilçesinde 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi gerçekleştirildi.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' temasıyla MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katıldığı basın açıklamasında sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi ve eş özrü hakkından yararlanmak için eylem yapıldı. Cizre Sanat sokağında düzenlenen ve MemurSen bünyesinde faaliyet gösteren 11 sendikanın üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında Türkiye genelindeki sözleşmeli öğretmenler adına açıklama yapan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ile kadro taleplerini dile getirmek, parçalanmış aileleri kavuşturacak bir düzenlemenin yapılması çağrısında bulunmak için burada bir araya geldiklerini ifade etti. Yalçın, ''Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini, ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine dur demeye geldik. Kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir. Kamu görevlilerinin genellik, adillik, eşitlik ilkelerine uygun hükümlerle muhatap olması, saygın iş anlayışının bir gereğidir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı gerek sözleşmeli eğitimciler, gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar, gerekse de farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup, birçok değeri heba etmenin adıdır'' dedi.

''Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmelidir''
Türkiye’nin 20062011 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen istihdamı deneyiminin yaşadığının altını çizen Yalçın, ''Bu tarihler arasında 70 bin civarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmiştir. Ancak, kurum içi çalışma barışının bozulması, öğretmenlerin verimliliğinin düşmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve eğitim politikalarına olan güvenin azalması. Sözleşmeli ile kadrolular arasındaki farklılıklardan doğan dava yükü ve de hukuki karmaşa gibi sebeplerden dolayı eğitimöğretim faaliyeti olumsuz etkilenmiş 2011 yılında sözleşmeli öğretmenliğe son verilmiştir. Peki, aradan geçen zaman zarfında ne değişti de bugün sözleşmeli öğretmenlik dayatmasında ısrar ediliyor? Kimse bunun cevabını kamuoyuna ve eğitimcilere veremiyor. Ama bu sorun can yakmaya, mağdur etmeye devam ediyor. Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır. Aksi halde çalışma barışı yara alır, iş verimi azalır. Haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız yanlış istihdam politikası öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Kadrolu öğretmen mevzuatın verdiği güvenceyle aile bütünlüğünü sağlarken, sözleşmeli öğretmen ailesine kavuşacağı gün için şafak saymaktadır. Eğitimciler işi ile eşi arasında tercihte bulunma çelişkisinden kurtarılmalı, anasından babasından ayrı büyüyen çocukların aile hasretine son verilmelidir. Öğretmenin zihnini ailevi sorunlarla meşgul eden aynı işi yapanlar arasında sosyal hiyerarşi üreten, hak ve ücretlerde haksızlıklara fırsat veren sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmelidir. Eğitim BirSen olarak diyoruz ki Türkiye’nin gücü ve tarihi birikimi sahip olduğu inanç ve medeniyeti insan, insan onuru, aile ve emek konusundaki güçlü hassasiyeti, güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi aile kurumunu muhafaza etmeyi zorunlu ve mümkün kılmaktadır. Bizler, Türkiye’nin gerek mali gerekse fikri gücünün en kısa süre içerisinde sözleşmeli öğretmenleri kadroya taşımaya sözleşmeliliği tarihte kötü bir anı olarak bırakmaya yeteceğine inanıyoruz. Yetkililerden, Sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz'' diye konuştu.
Sanat sokağında geniş bir katılımla düzenlenen basın açıklamasında sözleşmeli öğretmenler ve aileleri ”Bizi kadrosuz bırakma Reis”, “Eşim orada, işim burada”, ”Ailemi istiyorum”, ”Sözleşmelilik bitmeli”, ”Zorunlu hasrete son”, ”Sözleşmeli çözüm bekliyor”, ”Sözleşmeliye kadro hayal değil gerçek olsun” pankart ve dövizleri açıp slogan attı.

ŞIRNAK

17 Aralık 2019 Salı

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