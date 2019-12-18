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İstanbul’dan Silopi’ye uzanan kardeşlik köprüsü

İHA

İstanbul Aliya İzzet Begoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, kardeş okul olarak belirlediği Irak ve Suriye sınırındaki Şırnak'ın Silopi ilçesi Ilıcalar Köyü İlkOrtaokuluna kışlık giyim yardımında bulundu.

İstanbul’dan Silopi’ye uzanan kardeşlik köprüsü

İstanbul Aliya İzzet Begoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, kardeş okul olarak belirlediği Irak ve Suriye sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesi Ilıcalar Köyü İlkOrtaokuluna kışlık giyim yardımında bulundu.
Silopi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Bilen’in aracılığı Ilıcalar İlkOrtaokulu ile kardeş okul olan İstanbul Aliya İzzet Begoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, köy okulunda okuyan öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Öğrencilerin isim ve yaşlarına göre tek tek hazırlanan hediye paketleri sınıflarda dağıtıldı. Hediyelerini görünce sevinen öğrenciler gönderilen yardımlar için teşekkür etti.
Yapılan yardımların küçücük kalpleri fethettiğini anlatan Ilıcalar İlkOrtaokulu Müdür Yardımcısı Meltem Kökçü, okul adına teşekkürlerini iletti.
Aliya İzzet Begoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi okul idaresi ve öğrencileri tarafından gönderilen malzemeleri okula teslim eden Silopi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Bilen ise, "Bizden yardım edebilecekleri kardeş bir okul belirlememizi istediler. Bizde buradaki okula yardım etmek istedik. Böyle bir inceliği düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

ŞIRNAK

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
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  • İKİNDİ 14:40
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  • YATSI 18:22
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