'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında

ŞIRNAK'ta, sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü, karla kaplı Irak sınırındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde vatan savunması yapan 'Hudut Kartalları', terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Komandolar, son teknolojiyle donatılan üs bölgelerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gelişmiş sistemlerle anında imha edip, yasa dışı faaliyetlere geçit vermiyor.
ŞIRNAK
20 Aralık 2019 Cuma
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